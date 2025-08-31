Detenido para conducir bebido y en contra dirección por la A-2 a la altura de Alcarràs

El vehículo inmovilizado por los Mossos después de la detención del conductor.Mossos d'Esquadra

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado por la mañana a un joven de 22 años como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial después de circular en contra dirección por la A-2 a la altura de Alcarràs (Segrià).

Varios conductores alertaron al 112 poco antes de las 9 de la mañana de que un vehículo negro circulaba en dirección a Lleida pero por el carril sentido Fraga. Una patrulla de tráfico localizó el coche maniobrando de forma errática en la media y consiguió interceptarlo sin poner en peligro al resto de usuarios.

En el vehículo viajaban tres hombres con evidentes síntomas de embriaguez, uno de los cuales iba sentado sin seguridad entre sacos de material. La prueba de alcoholemia en el conductor dio un resultado positivo de 0,86 mg/l.

El coche, que circulaba con la ITV desfavorable desde el 2022 y sin seguro, quedó inmovilizado. Los agentes detuvieron el conductor por conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol e instruyeron las denuncias correspondientes.