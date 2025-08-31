La Fiscalía investiga cuatro denuncias por ‘bullying’ en un año en centros de Lleida

La Fiscalía de Lleida registró el año pasado un total de 468 diligencias por delitos cometidos por menores de edad. De estos, cuatro casos fueron por acoso escolar. Así consta en la última memoria publicada por el Ministerio Público. En el conjunto de Catalunya, la memoria incluye un total de 111 casos de acoso escolar. De estos, 64 corresponden a la Fiscalía de Barcelona, 9 a la de Girona y 34, a la de Tarragona. Asimismo, la Fiscalía de Lleida investigó un caso en el que un menor estaba acusado de un delito de odio y a otro, contra la integridad moral.

Los 468 delitos cometidos por menores el año pasado en las comarcas leridanas suponen un aumento del 9,6% respecto a los registrados por la Fiscalía en 2023. Una veintena fueron por malos tratos (8 por violencia doméstica y tres, contra parejas o exparejas) y 34 por delitos de tráfico. Concretamente, se investigó a 28 adolescentes por conducir pese a no tener el carnet (siete más que en 2023), a cinco por conducción temeraria (cuatro más) y uno, por ir ebrio o drogado al volante.

En cuanto a los delitos sexuales, se abrieron diligencias contra menores por 16 agresiones de este tipo, tres más que en 2023, y cuatro por otros delitos sexuales. Asimismo, se investigaron 30 denuncias por robos con fuerza, una decena más que en 2023, y 16 fueron acusados de robos violentos. La memoria indica que hubo 17 procedimientos por atentado, resistencia y desobediencia grave a la autoridad y 18 por hurto. También se abrió una causa contra un menor como presunto autor de un homicidio o asesinato doloso y 16 diligencias por lesiones.

Entretanto, se dictaron el año pasado 178 condenas contra menores, un 10,5% más que el ejercicio anterior. Y en total los tribunales adoptaron 515 medidas, de las que 242 fueron internamientos en centros en régimen cerrado. En cerca de dos de cada diez expedientes se condenó al menor a prestaciones en beneficio de la comuniad y tareas socioeducativas, medidas que no excluyen que se les puedan imponer otras penas como libertad vigilada. Esta semana, los Mossos han detenido a dos menores como presuntos autores de apuñalamientos en Lleida ciudad.