Solo 5.200 peticiones de revisión de edificios viejos en Lleida en 10 años

Las solicitudes de Inspección Técnica de los Edificios (ITE) en Lleida aumentaron un 25,9% el año pasado respecto al anterior, al pasar de 304 a 383, según datos del servicio de estudios y documentación de Habitatge y la Agència d’Habitatge de Catalunya. Pese a este incremento, la cifra global de peticiones en la última década es muy baja, en relación al número de inmuebles con al menos 45 años de antigüedad que existen en la demarcación, que son los que deberían pasar esta revisión para comprobar su estado de conservación.

Así, a tenor de los informes del sector de la vivienda publicados por la Generalitat, desde 2014 se han registrado un total de 5.261 solicitudes para obtener el certificado de idoneidad de inmuebles que proporcionan las ITE. El Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) cifra en 72.616 los edificios destinados a viviendas construidos hasta 1980, de modo que las peticiones de revisión solo abarcan un 7,2% de ellos.

El coste de la revisión de los edificios corre a cargo de sus propietarios, así como las obras que se puedan derivar en el caso de que se detecten deficiencias que se deban subsanar, algo que suele ser habitual en inmuebles antiguos. La normativa califica no disponer de la ITE en los casos en los que es exigible como una infracción grave, tipificada con sanciones de entre 9.001 y 90.000 euros.

Los arquitectos han argumentado en varias ocasiones que existe un desconocimiento entre las comunidades de propietarios sobre la normativa que determina que los edificios antiguos deben someterse a una ITE y recuerdan que los titulares de esos inmuebles que están en mal estado en muchas ocasiones no disponen de recursos para hacer frente a la revisión y las obras.