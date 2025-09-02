Un tren de la R14 entre Lleida y Barcelona se queda parado por una avería en La Plana-Picamoixons con un centenar de pasajeros

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Un tren que cubría el trayecto entre Lleida Pirineus y Barcelona Estació de Francia ha quedado parado este martes entre las estaciones de La Plana-Picamoixons i Alcover, en Tarragona, por una avería técnica del convoy, según informa Renfe y Protección Civil. En el tren, viajaban un centenar de pasajeros, que ya han sido evacuados a la estación. La circulación de la R14 se encuentra interrumpida y Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera hasta Tarragona.