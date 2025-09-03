Cae un árbol de grandes dimensiones en la Seu Vella de Lleida
En el acceso de la Puerta del León
Un árbol de grandes dimensiones cayó este martes en uno de los jardines de la Turó de la Seu Vella de Lleida, después del acceso de la Puerta del León y cerca de la plaza Hispanoamérica. Según la Paeria, el árbol cayó repentinamente y los técnicos municipales han detectado una rotura en las raíces.
Ninguna persona resultó herida y el ayuntamiento ha anunciado que inspeccionará el resto de árboles de aquel espacio.