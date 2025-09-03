Cae un árbol de grandes dimensiones en la Seu Vella de Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Un árbol de grandes dimensiones cayó este martes en uno de los jardines de la Turó de la Seu Vella de Lleida, después del acceso de la Puerta del León y cerca de la plaza Hispanoamérica. Según la Paeria, el árbol cayó repentinamente y los técnicos municipales han detectado una rotura en las raíces.

Ninguna persona resultó herida y el ayuntamiento ha anunciado que inspeccionará el resto de árboles de aquel espacio.