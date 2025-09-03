Los vecinos temen un caos de tráfico en Príncep de Viana por los buses

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La federación de asociaciones de vecinos de Lleida (FAVLL) teme que la puesta en marcha de la nueva estación de autobuses cause colapsos de tráfico en la avenida Príncep de Viana, donde habrá el único acceso de vehículos a la terminal. Valoran que la decisión de eliminar el tercer carril de la calle Comtes d'Urgell empeorará la movilidad en una vía que ya encuentran demasiado congestionada.

“La FAVLL encargó a nuestra asociación un informe que entregamos al anterior gobierno municipal, en el que propusimos que todos los buses entraran a la estación por el puente de Príncep de Viana y salieran por la misma avenida en sentido a la plaza Europa, pero tuvieran que girar a la derecha por el tercer carril de Comtes d’Urgell, que tendría que cambiar de sentido”, explicó el presidente de la junta vecinal de Ciutat Jardí, Ramir Bonet.

El presidente de la FAVLL, Toni Baró, explicó que “nuestro informe no es técnico, se basa en nuestra experiencia y entendemos que se deben buscar alternativas al coche, pero el tramo de Princep de Viana entre Prat de la Riba y Ramón Berenguer IV ya está colapsado, por lo que nos sorprende que se elimine el tercer carril de Comtes d’Urgell”. Añadió que “el ayuntamiento nos dijo que implantarán un sistema de semaforización con IA” en la zona.

La Paeria explicó que la salida de buses por Comtes d’Urgell desde la misma estación no resulta viable por las diferencias de cota del terreno, así como que el estudio de movilidad incluido en el proyecto por parte de la Generalitat ya plantea unos “ajustes y una justificación del volumen de tráfico que indica que la estación es viable en el emplazamiento elegido”. Asimismo, confirmó que se mantendrán las paradas que los autobuses interurbanos hacen en el resto de la ciudad, como las de Ricard Viñes o el Clot.