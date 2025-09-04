Los administradores de fincas de Lleida y Barcelona cargan contra las "prácticas abusivas" en el alquiler de habitaciones

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL) ha criticado las "prácticas abusivas" en el mercado de alquiler de habitaciones y ha advertido que afectan de "manera especial" a la gente joven, la cual recuerda que es un colectivo que sufre "graves dificultades" para acceder a una vivienda. "Hacer más caro el alquiler de una habitación equivale inevitablemente a poner obstáculos a la formación y al desarrollo personal y profesional de toda una generación", añade en un comunicado. El CAFBL ha reiterado que la regulación del mercado de la vivienda es "caótica, poco clara y llena de contradicciones" y que "el alud" de normativas son "poco meditadas, incongruentes y alejadas de la realidad" y que desembocan en una "inseguridad jurídica".

"Este escenario incentiva a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado de alquiler y eso reduce todavía más la oferta disponible, provocando tensiones en los precios y situaciones injustas como las que estamos viendo," señala el presidente de Colegio, Lorenzo Viñas.

El CAFBL ha reclamado políticas que "incentiven de verdad" a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado de alquiler con "garantías, seguridad y confianza" y ha insistido que sólo con una "regulación equilibrada y unas ayudas adecuadas" se podrá incrementar el parque disponible.

Asimismo, los administradores han pedido un "diálogo real y sincero" entre el sector público y el sector privado para encontrar soluciones a la falta de acceso a la vivienda. "Sólo así podremos generar reglas del juego claras, estables y eficaces, que permitan revertir esta espiral de incertidumbres y conseguir el objetivo compartido: aumentar y consolidar el parque de vivienda de alquiler a precio asequible", ha añadido Viñas.