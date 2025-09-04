Tercera rotura de la red de agua en siete días en l’Horta Sud por obras

La asociacion de vecinos Horta Sud denuncia que ayer las obras de Solaria para habilitar una línea eléctrica soterrada que conectará un parque solar de Alcarràs con la subestación eléctrica de Els Mangraners reventaron una tubería de agua en la partida de la Femosa. Un portavoz de la entidad aseguró que ya hubo reventones los pasados martes y jueves, de modo se trata de la tercera rotura de una conducción en solo una semana a causa de estos trabajos, extremo que corroboró Aigües de Lleida.

La concesionaria del servicio de agua recibió el aviso poco después de la una del mediodía y la incidencia quedó reparada antes de las cinco. La entidad vecinal afirma que la rotura afectó directamente a algunos vecinos, pero que para poder efectuar la reparación fue necesario reducir la presión de la conducción general, que afectó a entre 70 y 80. Aigües de Lleida precisó que el servicio de bombeo estuvo parado de 13.47 a 15.09 horas, aunque señaló que la falta de suministro se pudo prolongar más tiempo.

Esta asociación ha denunciado varias veces ante la Paeria estas obras aludiendo a infracciones urbanísticas y de señalización. De hecho, indicó que ayer mismo había una zanja abierta en mitad de un camino y estaba sin señalizar, situación que podría haber causado un accidente.

También presentaron una denuncia ante la Fiscalía al considerar que las obras podrían suponer un posible delito contra el medio ambiente, ya que ni el estudio de impacto ambiental ni la documentación técnica del proyecto han evaluado la presencia de una especia vegetal, la Limonium tournefortii, un arbusto que está calificada como vulnerable.