Los comerciantes afirman que Torre Salses destruirá tiendas locales

El Eix Comercial y las patronales de comercio mostraron ayer sus reticencias ante el paso adelante definitivo para hacer realidad el gran parque comercial y de ocio que Promenade impulsa en Torre Salses, al disponer ya de licencia de obras. No obstante, remarcaron que los comerciantes locales son resilientes y sabrán adaptarse a la nueva situación.

La presidenta del Eix Comercial, Montse Eritja, criticó que el proyecto prevea tiendas pequeñas, y opinó que apostar por una zona comercial a las afueras es una “cuestión política” y que este modelo “no nos hará más atractivos ni hará que venga gente de Zaragoza”. Defendió que no supondrá aperturas y más empleos sino traslados desde el centro, “que van dejando morir”, y vaticinó que empresas que estén pensando abrir locales en el Eix Comercial esperarán dos o tres años para “ver qué pasa”, de modo que habrá “menos diversidad y menos oferta”. Lamentó también que no se desarrolle el plan de la estación como estaba previsto, como tractor del Eix y con 1.600 plazas de aparcamiento.

Manel Llaràs, de Pimec Comerç, remarcó que esa área comercial abocará al cierre a muchos negocios de Lleida y de hasta 50 kilómetros” a la redonda. “Esta Disneylandia comercial en la periferia facilitará que las personas de fuera ya no entren en la ciudad, donde hay dificultades para aparcar, mientras que allí habrá mucho aparcamiento”. Incidió en que comportará “traslados de empresas” y que destruirá más puestos de trabajo de los que creará. Sin embargo, quiso dejar claro que “no será una hecatombe para el comercio porque estamos suficientemente preparados para afrontar el reto”.

Rosa Armengol, secretaria general de la Fecom, también cree puede haber traslados de negocios, por lo que ve imprescindible que las administraciones refuercen su apoyo al comercio local. “Es necesario un esfuerzo importante para rehabilitar las zonas en las que está el tejido comercial, el Centro Histórico, el Eix, la Zona Alta y los barrios. Además, debe ir acompañado sí o sí por el desarrollo del polígono de Torreblanca, porque hay que ganar industrias y habitantes para ser atractivos para los inversores”, concluyó.

El PP augura la “defunción” del pequeño comercio

El PP cree que “PSC y Junts han incumplido su palabra y no han desarrollado el plan de la estación ni favorecido al Eix Comercial y los comercios de barrios” y opina que “Junts debe romper sus pactos con el PSC y no continuar siendo cómplices de la defunción del comercio de Lleida”. Vox dice que no está en contra de un inversión “potente”, pero cree que se impulsa “sin un apoyo real al comercio local”. El Comú ve “especulacion” y considera que “vaciará la ciudad de actividad, finiquita el plan de la estación y beneficia a una mutinacional”.