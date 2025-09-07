La Paeria instala riego y los vecinos piden acabar el Parc de Ciutat Jardí

El riego se instala en el parque entre las calles del Roure, Victòria Kent, Era Val d’Aran y Enric Farreny. - MAGDALENA ALTISENT

La Paeria empezó el viernes los trabajos para instalar un sistema de riego automático en el futuro parque de Ciutat Jardí. Se trata de un solar situado entre las calles del Roure, Enric Farreny, Era Val d'Aran y Victòria Kent donde el ayuntamiento plantó un centenar de árboles hace unos seis años y elaboró un proyecto para convertirlo en parque público, a través de varios talleres participativos con vecinos.

La asociación del barrio se muestra satisfecha al dar “un paso más” en la mejora, ya que los árboles “antes solo se regaban manualmente con muy poco caudal de agua, por lo que muchos han ido muriendo y han sido repuestos”, explica su presidente, Ramir Bonet. De hecho, aún hay algunos secos. También indica que “próximamente se prevé cambiar el contador y habrá más potencia de agua para el riego”. El ayuntamiento, por su parte, defiende que los árboles y arbustos de esta zona, “propios de los bosques mediterráneos, verán reforzada su conservación y sostenibilidad”.

La implantación del riego y el mantienimiento de toda la jardinería de Ciutat Jardí corre a cargo del centro especial de trabajo del Instituto Municipal de Ocupación (IMO), que también se encarga del parque de la canalización desde que se adjudicó el nuevo contrato de jardinería el pasado junio. La Paeria explica que en el centro trabajan 54 personas con diversidad funcional, por lo que, “más allá de la mejora ambiental, esta intervención ofrece oportunidades reales de trabajo digno a personas con discapacidad”.

Los vecinos del barrio piden continuar ahora con el proyecto del futuro parque, que reúne propuestas como girar la pista de básquet 90 grados, así como habilitar un ágora, un parque infantil, una zona con máquinas para las personas mayores y un estanque.

Instan a urbanizar dos pasajes que no tienen alumbrado

Los vecinos explican que el centro especial de trabajo les ha informado de las mejoras que están llevando a cabo en la calles perpendiculares entre la avenida Ciutat Jardí y el Arborètum, donde han recortado los parterres al tener que retirar hiedra seca y están renovando el riego automático, que estaba obsoleto. “También prevén plantar más de diez árboles en la calle Riu Garona que tuvieron que ser talados”, añade Bonet, que insta a la Paeria a urbanizar los pasajes que dan continuidad a esta vía, los de Vall d'Isil y Vall de Cardós, ya que no están iluminados.