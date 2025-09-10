El G10 Institucional fija los objetivos económicos de Lleida para 2026

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El G10 Institucional, el ente que congrega las principales instituciones, patronales y sindicatos de Lleida, celebró ayer una reunión para hacer balance de los objetivos del 2024 y 2025 y fijar los del 2026. De cara al próximo año apostaron por que Lleida lidere la transición energética, alimentaria e industrial de Catalunya, elaborar una estrategia industrial para la demarcación y promover los biopolígonos, entre otras medidas.