Ataca a un hombre con un gran cuchillo en La Bordeta

La Guardia Urbana arrestó el martes por la tarde a un joven de 19 años en el barrio de La Bordeta como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio después de que intentara apuñalar con un cuchillo de grandes dimensiones a un hombre de 50 años en la avenida de Les Garrigues. Aunque inicialmente se le arrestó por un delito de amenazas con arma blanca (como publicó SEGRE ayer), finalmente fue imputado por una tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18.40 horas en la avenida de Les Garrigues, a la altura del número 71, cuando, por causas que se desconocen, se produjo una pelea entre dos hombres. Uno de ellos iba con una muleta y un cuchillo —de unos 30 centímetros de hoja- y atacó al otro en varias ocasiones. Al parecer, la víctima, que cayó al suelo, recibió varios golpes con la muleta y sufrió un corte superficial con el cuchillo. El altercado fue presenciado por varias personas, que alertaron a una patrulla de agentes que iba en moto y que regresaba de otro servicio en el barrio. Uno de estos agentes se abalanzó sobre el agresor, consiguiendo quitarle el cuchillo y procediendo rápidamente a su detención con la ayuda del compañero. Los policías se entrevistaron con la víctima, que dijo que el agresor le gritó: “¡Te voy a cortar el cuello!”. El arrestado fue trasladado a comisaría a la espera de pasar a disposición judicial mientras que la víctima presentó la correspondiente denuncia y declinó ser atendido por los sanitarios.

Cabe recordar que a finales de agosto se registraron cuatro apuñalamientos en apenas 48 horas. La Paeria, la Guardia Urbana y los Mossos hicieron una reunión para abordar esta situación y lanzaron un mensaje de “tranquilidad”.

Afirman que los delitos cayeron en verano

Los Mossos afirmaron a finales de agosto que este verano se ha constatado un descenso del 7% en el número de delitos en la capital y aseguraron que las agresiones registradas a finales de mes fueron “entre personas de entornos conocidos”. Además, dijeron que los delitos contra las personas habían caído un 2%.