Los Mossos d'Esquadra detuvieron a última hora de la tarde de ayer a los dos ocupantes de un coche que amenazaron con una pistola –que resultó ser de balines– a un camionero que circulaba por la AP-2 en las comarcas de Lleida, según ha podido saber este diario. Los hechos tuvieron lugar hacia las 20.00 horas, cuando un chófer que iba con su camión por la autopista con destino a Madrid fue avanzado por un coche y, por lo visto, uno de sus ocupantes bajó la ventanilla y le mostró una pistola para acobardarlo.

El turismo se marchó, pero el conductor pudo memorizar la matrícula. Ante el temor a que pudieran hacerle alguna cosa, como asaltarlo, el conductor llamó al 112 para explicar los hechos y facilitó la matrícula. Los Mossos d'Esquadra montaron un dispositivo y, poco después, una patrulla localizó el coche cerca e hizo que parara al área de servicio de la AP-2 a su paso por Lleida.

Los agentes identificaron a los ocupantes, que mostraron la pistola, que era de balines, por lo cual todo apunta que se trató de una gamberrada. Los Mossos d'Esquadra acabaron deteniendo a los individuos como presuntos autores de un delito de amenazas. No trascendió la edad ni la procedencia de los dos detenidos. Hace unos meses hubo al menos un incidente similar en la AP-7.