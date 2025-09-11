Un pequeño fuego a General Brito de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un incidente con fuego se ha registrado hoy en la calle General Brito de Lleida, donde la combustión de unos papeles ha generado una columna de humo que ha activado el protocolo de emergencia. Los servicios de extinción de incendios han desplegado dos dotaciones equipadas con una escalera para garantizar la seguridad del área afectada.

La intervención ha permitido controlar la situación sin que se tengan que lamentar heridos. Una vez extinguido el pequeño foco del incendio, los efectivos han procedido a revisar la zona para asegurarse que no quedara ningún punto caliente y han dejado el espacio ventilando para eliminar completamente el humo acumulado.