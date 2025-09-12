Entidades independentistas llaman a no acatar el fallo sobre el catalán

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las entidades independentistas llamaron ayer a desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el catalán en la educación en una Diada que quedó deslucida por la lluvia en Barcelona y que contó con una menor afluencia de manifestantes en las tres marchas unitarias a favor de la independencia, en las que se vivieron momentos puntuales de tensión por la presencia de seguidores de Aliança Catalana.

El independentismo civil convocó una movilización descentralizada, con tres manifestaciones simultáneas: en Barcelona, Girona y Tortosa que congreraron en total a unas 41.500 personas. La lluvia que cayó en sobre la capital catalana durante buena parte de la mañana, y que obligó a cancelar diversos actos, sumado a una progresiva desmovilización en el independentismo, propició que en las calles de la ciudad condal se registrara la cifra más baja de manifestantes desde 2011 –sin contar la época Covid–. Según la Guardia Urbana, unas 28.000 personas participaron en la manifestación, que arrancó a las 17:14 horas en Pla de Palau y acabó en el monumento a Colón, con una pancarta en la cabecera con el lema Más motivos que nunca. Independencia. A los participantes en la marcha en Barcelona hay que sumar otros 12.000 en Girona y 1.500 más en Tortosa. La entidades, entre ellas ANC y Òmnium, llamaron a desobedecer la sentencia del TSJC. Entre gritos de “ahora y siempre escuela en catalán”, exigieron a las instituciones que no permitan que “la obsesión de una juez dinamite” la escuela catalana.

Una de las novedades de esta Diada fue la mayor visibilidad de los seguidores de Aliança Catalana, la formación de extrema derecha independentista que lidera Sílvia Orriols, y cuya presencia en las convocatorias unitarias generó momentos de tensión. Orriols participó en la movilización de Barcelona, rodeada de centenares de partidarios que coreaban “Sílvia Orriols es la solución” y “Puigdemont, botifler”, contestados por otros manifestantes con gritos de “Puigdemont, president”.