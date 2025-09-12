Prohíben a un médico de Lleida acusado por pornografía infantil atender a niños

La Audiencia de Lleida ha dictado la puesta en libertad provisional de un médico detenido el pasado febrero acusado de un delito de tenencia de pornografía infantil. Sin embargo, le prohíbe de forma provisional el ejercicio de la profesión médica cuando conlleve contacto con menores de edad. También le impone la obligación de personarse semanalmente ante el juzgado, le retira el pasaporte y le prohíbe salir del Estado. Asimismo, no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse con la denunciante y su hija menor de edad.

La Audiencia acepta el recurso del investigado y revoca la decisión del juzgado de instrucción de decretar su ingreso en prisión preventiva. En el auto, asegura que del análisis forense de los dispositivos intervenidos al acusado no constan datos, de momento, de los que pueda inferirse la distribución por parte de este del material pornográfico hallado en los mismos.

Tampoco considera que haya riesgo de fuga al considerar que hay un domicilio fijo y conocido y “acreditado” arraigo familiar y laboral. Por todo ello, considera que la prisión provisional es una medida “excesivamente gravosa y desproporcionada”.

No obstante, apunta a la gravedad de los delitos investigados y a que además parece que en alguna ocasión el acusado ha podido aprovechar su profesión de médico o los datos obtenidos en su ejercicio profesional para ponerse en contacto con menores que habían acudido a su consulta. Por ello, le impone otras medidas cautelares, como la prohibición de atender como médico a menores de edad.

El auto apunta a que en el teléfono móvil, el ordenador y un disco duro del acusado se hallaron “numerosas imágenes de niñas menores de edad desnudas” así como un chat en Telegram en el que había recibido 68 vídeos con contenido de pornografía infantil. También se hallaron conversaciones del investigado haciéndose pasar por menor, contactando con pederastas y con menores.

Denuncia de una madre tras intentar contactar con su hija menor

La investigación comenzó en Talavera de la Reina, en Todelo, cuando una mujer denunció que un médico, que había atendido a su hija menor de edad, había tratado de entablar relación con ella a través de las redes sociales. También denunció que esta persona tenía en su poder imágenes pornográficas de menores.

Según el auto de la Audiencia, en los dispositivos incautados al acusado también se encontraron fotografías de la denunciante con su hija. Además, le habría enviado hasta 13 solicitudes de amistad por Instagram a la menor.

El hombre, de 37 años, fue detenido por la Policía Nacional el pasado febrero en Lleida, donde se encontraba en ese momento de prácticas de medicina familiar en el CAP de Balàfia y antes había estado en el hospital Arnau de Vilanova.