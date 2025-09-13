Drogas, menores y peleas: El ayuntamiento de Lleida ordena el cierre provisional de un polémico local de ocio nocturno del Clot

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria ha ordenado vía decreto el cierre cautelar del local de ocio nocturno Blin Blin, situado en el número 54 de la avenida Alcalde Porqueres, tras una inspección conjunta entre Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra en la que detectaron cinco infracciones administrativas y levantaron tres actas por tenencia de arma blanca y drogas.

La asociación de vecinos del Clot celebró que el ayuntamiento haya tomado una medida que lleva tiempo pidiendo, sobre todo después del apuñalamiento de agosto de 2024 a pocos metros del pub. “Había peleas continuas y mucho ruido de jueves a domingos, sobre todo a partir de las 6 de la mañana, cuando salían cientos de personas”, explicó la presidenta vecinal, Montse Salvatella. El cierre “contribuirá muchísimo a la tranquilidad en el barrio, esperamos que sea definitivo”, añadió.

La teniente de alcalde Cristina Morón explicó que en la última inspección, efectuada la madrugada del pasado domingo, la Urbana detectó varias infracciones: había dos menores en el interior de la discoteca, que iban con la madre de uno de ellos; no había un vigilante de seguridad en la entrada; se excedía el aforo legal de 98 personas, ya que se identificó a 120; había tolerancia al consumo de drogas, ya que se localizaron dos bolsas de marihuana y dos de –presumiblemente– cocaína; y dos mujeres estaban realizando venta ambulante de alimentos sin ningún registro sanitario ni autorización.

Por su parte, los Mossos levantaron un acta por tenencia de una navaja pequeña y un cinturón con pinchos, y dos más por tenencia de drogas. El primer cliente llevaba una papelina en su riñonera con polvo blanco, seguramente de cocaína. En el segundo caso se localizó la misma droga en el suelo, tapada por los pies del cliente. Asimismo, se cumplimentaron tres requerimientos judiciales pendientes a tres personas.

Como ya había informado este diario, la Paeria ha abierto cinco expedientes a este local desde 2023, que acumula 25.000 euros en sanciones desde entonces. El primero, por exceder el aforo con una sanción de 1.001 euros. El segundo, por incumplir las condiciones de seguridad al tener bloqueada la puerta de emergencia, con una multa de 10.001 euros. El tercero, por volver a exceder el aforo, ya como una falta muy grave que conllevó otra sanción de 10.000 euros. El cuarto, por incumplir las normas específicas sobre los servicios de vigilancia, con una multa de 2.001 euros. Y el último, por incumplir las condiciones de la licencia, con otra sanción de 1.001 euros.

Morón aseguró que “no podemos permitir situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas y la convivencia de la ciudadanía, por lo que hemos actuado con firmeza y responsabilidad. A partir de ahora, la Guardia Urbana hará el seguimiento para garantizar el cumplimiento del cierre de este local”.

El dueño lo achaca a la falta de limitador de ruido

Un portavoz de Blin Blin afirmó que “entendemos la situación y se debe subsanar”, aunque matizó que la causa del cierre, según figura en el acta, es que el local no disponía de sistemas de limitación y registro de los equipos de sonido debidamente instalados y regulados. “Hay un plazo de 15 días para alegar y presentar la documentación. Los limitadores están comprados e instalados desde mayo, pero aún no están conectados al servidor conectado con el ayuntamiento. Debe hacerlo un técnico especializado, intentaremos arreglarlo lo más rápido posible”, explicó.