La UdL pide al Govern inversiones de más de 20 millones para poder ganar 3.000 alumnos

Encuentro en el Rectorado. Puy recibió a Romero ayer en el Rectorado de la UdL, donde le planteó las necesidades de crecimiento. - GENERALITAT

El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, pide a la Generalitat más de 20 millones en inversiones para que la universidad pueda ganar hasta 3.000 nuevos estudiantes con un nuevo edificio junto al hospital Santa Maria como proyecto estrella. Ayer recibió en el Rectorado a la consellera de Economía, Alícia Romero, y “le he trasladado que Lleida debería tener más presencia en las perspectivas de inversiones, estamos en un buen momento para que el impulso del territorio se pueda dar a través de la universidad”, afirmó.

El proyecto más prioritario es el de un nuevo edificio en un solar al otro lado de la calle del Santa Maria para ampliar las facultades de Salud. El Govern aprobó en marzo una modificación del planeamiento que permitirá su construcción y la de otro edificio de psiquiatría para el hospital, pero está pendiente de licitación. Puy explicó que su coste es de unos 12 millones y que “nos permitiría liberar espacios en el campus de Cappont, que acoge a un grupo de Enfermería, y pensar en abrir un nuevo grado en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos”.

Puy también pide rehabilitar la antigua Capitanía de Gardeny y ubicar un nuevo campus para Comunicación Audiovisual y Diseño Digital junto al Magical Media. Las actuaciones costarían 6,3 millones. “Ninguna facultad del Estado contaría con unas infraestructuras de primer nivel profesional” como el Magical, indicó.

Asimismo, el rector solicita fondos para contratar a 11 sanitarios en el hospital veterinario de Torrelameu, lo que permitiría poner en marcha un servicio de Urgencias. La UdL también proyecta la renovación de una granja de vacas en Mollerussa que costará unos 5 millones, con financiación de la Diputación. También plantea habilitar un aulario en Igualada para llevar un grupo de Derecho.

Puy valoró que la consellera “se ha interesado por el progreso de la UdL y que intentarían concretar los presupuestos este mes”. Indicó que la universidad cuenta con 11.000 estudiantes de títulos oficiales y 3.000 de estudios propios. “En los últimos 3 años hemos incrementado un 26% la demanda en primera opción, pero el número de estudiantes casi no ha aumentado porque estamos llenos”, concluyó el rector.