La nueva Fira de Sant Miquel será un salón gastronómico con 70 paradistas y entrada gratuita

La nueva Fira de Sant Miquel será un salón gastronómico que contará con setenta paradistas que ofrecerán productos propios de la gastronomía leridana a través de 50 actividades como por ejemplo degustaciones, talleres gastronómicos y concursos. Un certamen enfocada al público generalista que se celebrará del 27 al 29 de septiembre, la entrada será gratuita y que se complementará con el primer salón de automóviles nuevos de la ciudad en el que habrá más de 600 vehículos y un circuito urbano para poder probarlos. Estas son las principales características de la primera edición de la Fira MOS, la heredera de la de Sant Miquel después de que los patrones de Fira de Lleida decidieran a principios de año separar las actividades populares de las especializadas para el público especializado y crear dos ferias, la MOS y la Agrobiotech, que se celebrará a finales de noviembre. En la presentación de la primera, que ha tenido lugar esta mañana en la Llotja, los patrones de la Fira (Generalitat, Cámara de Comercio, Diputación y Paeria) destacaron que esta reconversión permitirá mantener "el espíritu tradicional" de la de Sant Miquel y captar nuevos paradistas para el certamen profesional.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacado que la MOS será una feria "de carácter social y lúdica centrada en la gastronomía". Ha señalado que la idea de separar la parte popular de la profesional "es fruto de tres años de trabajos y estudios" encargados por la Fira al Institut Cerdà "que aconsejaba dividir Sant Miquel en dos certamenes diferenciados". Ha remarcado que esta decisión "es fruto del consenso de los patrones para mantener la esencia de Sant Miquel", ya que ha recordado que cuando el rei Jaume I, en el año 1232, concedió un privilegio a la ciudad de Lleida para celebrar una feria se especificó que debía estar centrada "en alimentos y animales".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, ha dicho que la MOS "queremos que sea una fiesta popular y un escaparate del territorio" y que "nos sentimos muy bien con este nuevo formato, ya que es una oportunidad para ensalzar la fuerza de nuestros productos y gastronomía y más adelante podremos mostrar la innovación tecnológica para el sector agroalimentario". A su vez, el presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Jaume Saltó, también ha destacado que con este cambio de modelo "contamos con todos los actores de nuestro territorio, la gastronomía, la automoción y la tecnología con la feria profesional de noviembre". Ha añadido que adoptar este nuevo formato era necesario para que Fira de Lleida siga siendo "la segunda institución ferial de Catalunya".

La delegada de la Generalitat en Lleida, Núria Gil, se ha mostrado convencida que la creación de estas dos ferias "será beneficioso para todos" y que la MOS situará Lleida "como un referente gastronómico y agroalimentario a nivel catalán y estatal". En la presentación de la MOS también ha participado el presidente de la Associació d'Empreses d'Automoció de Lleida, Mario Pinilla, que ha detallado que los 600 vehículos que participarán en el salón del automóvil por Sant Miquel estarán en el pabellón 4, que estarán presentes todos los concesionarios del territorio y que en el propio recinto ferial habrá un circuito para testear los vehículos. Ha informado que las empresas participantes sortearán entre los compradores un premio de 6.000 euros que se descontará del precio del vehículo que hayan adquirido. También ha destacado que el año pasado se vendieron 4.777 vehículos en Lleida, un 13% más que en el pasado ejercicio, lo que demuestra "el buen estado de salud" del sector automovilístico.