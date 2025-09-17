Concentración de profesionales en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida para exigir mejoras

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Decenas de profesionales sanitarios se manifestaron ayer delante del hospital Arnau de Vilanova y en centros de todo el Estado para reclamar, entre otras mejoras, la jubilación parcial anticipada y una reducción de la jornada a 35 horas semanales. Una protesta que fue promovida por todos los sindicatos del ramo a raíz de la elaboración del nuevo estatuto marco, el documento que define las condiciones de los trabajadores del ámbito sanitario, y que acusan al Gobierno central de bloquear las negociaciones tras dos años de conversaciones.

Los sindicatos han reiterado en distintas ocasiones cuáles son sus “líneas rojas”. Para ellos, son “irrenunciables” el reconocimiento retributivo ligado a la nueva clasificación profesional; el derecho a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial; la generalización de la jornada de 35 horas semanales; el reconocimiento del solapamiento de la jornada para garantizar la continuidad asistencial; y la mejora de la organización de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria.

Colegios profesionales como el de enfermeras de Catalunya (CCIIC) han dado su apoyo a las concentraciones. Por su parte, el ministerio de Sanidad convocó ayer una nueva reunión con los sindicatos para seguir negociando el estatuto marco.