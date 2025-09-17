La provincia de Lleida encabeza el aumento de compraventa de viviendas en el segundo trimestre, con un 38,1% más

Publicado por ep / redacción Creado: Actualizado:

El número de compraventas de viviendas registrado en Catalunya en el segundo trimestre de 2025 fue de 26.763, lo que supone un aumento interanual del 21,3%, según el informe que han dado a conocer este miércoles los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API). Entre las provincias catalanas, destacan los datos de la demarcación de Lleida, con un 6,4% de cuota, 1.703 compraventas y un ascenso interanual del 38,1%. Tras Lleida se sitúan Barcelona, con un incremento del 23,7%; Tarragona, con un 17,8% más, y Girona, con un aumento interanual del 7,4%.

Inversiones extranjeras

Las compras de vivienda por extranjeros en Catalunya se han reducido en términos absolutos y porcentuales: en el segundo trimestre el 15,5% de las compras han correspondido a extranjeros (15,6% 1T25), con más de 4.150 compras; en el último año el peso de compras por extranjeros ha sido del 16,1%. Girona encabeza los resultados provinciales con un 26,8%, seguida de Tarragona (16,3%), Barcelona (14,5%) y Lleida (10,1%), y en términos absolutos, la provincia de Barcelona registra las mayores cuantías en inversión extranjera, con más de 10.000 compras.

Según el informe, el precio por metro cuadrado en Catalunya ha registrado un nuevo incremento durante el segundo trimestre, con una tasa trimestral del 1,7% (1,4% 1T25); el precio medio ha sido de 2.626 euro/m², con un incremento interanual del 6% (4,5% el trimestre precedente). En términos absolutos el nivel de precios se sitúa en "máximos" desde el tercer trimestre de 2009.

En vivienda nueva el precio medio ha sido de 2.745 euro/m², máximos desde primer trimestre de 2009, con un ascenso trimestral del 1,7% y un incremento interanual del 3,5%, mientras que en vivienda usada el precio medio ha sido de 2.598 euro/m2, importe máximo desde cuarto trimestre de 2010, con un incremento trimestral del 1,7% y del 6,5% interanual.

Los resultados provinciales en precio por metro cuadrado de la vivienda del segundo trimestre ratifican la tendencia ascendente: la provincia de Barcelona ha seguido encabezando los resultados con 3.006 euro/m², con un incremento trimestral del 1,7% y un crecimiento interanual del 5,7%. La provincia de Girona se sitúa en 2.322 euro/m², con un ascenso trimestral del 1,5% y un incremento interanual del 3,4%, y la provincia de Tarragona ha obtenido un precio medio de 1.698 euro/m², con un aumento trimestral del 1,4% y un incremento interanual del 5,2%. La provincia de Lleida ha alcanzado una cuantía media de 1.372 euro/m², con un ascenso trimestral del 1,6% y una mejora interanual del 2,7%.

Cae el alquiler

El número de contratos de alquiler, según los datos de depósito de fianzas, ha registrado un ligero ascenso en el último trimestre disponible (1T24), alcanzando los 27.748 contratos en Catalunya, con un ajuste interanual del -19,6% (-8,8% 4T24). La provincia de Barcelona registra 20.259 contratos de alquiler, el 73% del total, a una significativa distancia del resto de provincias: Tarragona 3.045 (11%), Girona 2.865 (10,3%) y Lleida 1.579 (5,7%).

El alquiler medio, según esta misma fuente, se ha situado en los 828 euros/mes, con un ajuste interanual del -4,7% (-1,6% 4T24). El mayor importe se alcanza en la provincia de Barcelona (912 euros), a notable distancia de las provincias de Girona (670 euros), Tarragona (586 euros) y Lleida (495 euros).