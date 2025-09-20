“Dignidad para el profesorado”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Centros educativos de Lleida protagonizaron ayer concentraciones para mostrar su rechazo a la agresión verbal y física que sufrió el pasado lunes un maestro del colegio Àngel Guimerà de Balaguer por parte del padre de un estudiante, que se produjo durante una reunión de mediación.

Una de las protestas reunió a estudiantes y profesorado del colegio Magí Morera y el instituto Castell dels Templers, en la capital del Segrià. Durante la movilización, leyeron un manifiesto y portaron una pancarta con el lema “Dignitat pel professorat. No a la violència”. Sindicatos educativos alertan de que a lo largo del curso se producen muchas agresiones en los colegios e institutos.

El martes a primera hora, medio centenar de personas ya protestaron a las puertas de la escuela Àngel Guimerà en una concentración a la que se sumaron docentes, equipos directivos de las otras seis escuelas de la capital de la Noguera y representantes del ayuntamiento. Según Educación, el lunes está previsto que se incorpore un técnico de integración social a este centro.