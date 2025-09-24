Detenidas 27 personas este año en Lleida por robos en vehículos

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida ha detenido a un total de 27 personas en 2025 relacionadas con robos en el interior de vehículos. Se trata de una tipología de delito que ha aumentado en los últimos meses en la ciudad y, a raíz de eso, la Paeria ha anunciado que la Guardia Urbana ha puesto en marcha un dispositivo para prevenirlos que consiste en patrullajes con vehículos no logotipados y rondas a pie de paisano, combinados con dotaciones uniformadas de Mossos d'Esquadra y policía local.

El ayuntamiento atribuye el incremento de los robos en vehículos porque se trata de un delito que tiene "una penosidad leve" y porque "requiere menos especialización" por parte de la persona que lo comete.

La última detención por robar en el interior de un vehículo se ha producido este martes por la noche en la rambla de Aragón. La policía local detuvo, a las 22.15 horas, a un hombre de 31 años por, supuestamente, haber roto el cristal de un vehículo estacionado y haber sustraído varios objetos de su interior. La rápida intervención policial, sin embargo, permitió recuperar los efectos sustraídos en el momento del arresto.