Una cuarentena de feriantes ya preparaban el martes las atracciones para abrir el jueves el recinto de las firetes con motivo de las Festes de la Tardor de Lleida y un año más estarán en el recinto de la antigua Hípica, en el camino de Grenyana. El presidente de la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Lleida, Hugo García, señaló que además de las atracciones contarán con puestos de comida artesanal y que estarán en la ciudad hasta el 12 de octubre.

Asimismo, añadió que mañana jueves prevén ofrecer precios populares, mientras que el viernes de 17.00 a 21.00 horas y durante toda la jornada del miércoles 1 de octubre será el día sin ruido “para que las personas con trastorno del espectro autista o con sensibilidad auditiva puedan disfrutar de las atracciones y pasar un buen día en el recinto”.

García recordó que los horarios de apertura del recinto serán de 17.00 a 22.30 horas los laborables, mientras que el viernes 26 y el sábado 27 el horario será de 17.00 a 2.30 horas; el domingo 28 de 12.00 a 14.30 y de 16.30 en 2.30; el lunes 29 de 12.00 a 14.30 y de 16.30 hasta las 00.00, mientras que los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre lo harán desde las 17.00 horas hasta la medianoche.

