Les claves del asesinato del taxista de Lleida

Sucedió el 10 de abril del 2022 y el presunto autor fue arrestado un año y medio después en la Mariola

Demanen 23 anys de presó per al jove acusat d’assassinar un taxista a Lleida l'any 2022
Albert Guerrero
Albert GuerreroPeriodista
El asesinato de M.E.S., el taxista leridano de 43 años que murió tras ser cosido a puñaladas —un total de 27— la madrugada del domingo 10 de abril del año 2022 en La Bordeta, causó una enorme conmoción. Tres años y medio después, el caso está a punto de llegar a juicio.

Les claves

  • Un cliente, presunto autor. El taxista cargó a un cliente a las 1.48 horas en la parada de Blondel y se dirigió hasta la Bordeta, donde fue brutalmente atacado en la calle Sifó.
  • Heridas múltiples. Fue agredido de manera sorprendente y sin poder defenderse. Recibió 27 puñaladas en el cuello, el tórax y la espalda. Intentó huir pero se desplomó. Murió en el hospital.
  • Alevosía y ensañamiento. Les acusaciones consideran que hubo alevosía y ensañamiento por lo cual consideran que el acusado tiene que ser condenado por asesinato.
  • Mujer y dos hijos pequeños. La víctima tenía mujer y dos hijos de tres años y siete meses cuando se produjo el crimen.

