Les claves del asesinato del taxista de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El asesinato de M.E.S., el taxista leridano de 43 años que murió tras ser cosido a puñaladas —un total de 27— la madrugada del domingo 10 de abril del año 2022 en La Bordeta, causó una enorme conmoción. Tres años y medio después, el caso está a punto de llegar a juicio.

Les claves