El ayuntamiento de Lleida cierra un pub de la calle Sans i Ribes por funcionar sin licencia

El ayuntamiento de Lleida ha ordenado la suspensión inmediata de la actividad y el cierre provisional y precinto del establecimiento Bar Lux Prémium Sisha Lounge, situado en la calle Sans i Ribes, por desarrollar la actividad de bar musical sin disponer de licencia para hacerlo.

Según ha explicado este jueves la Paeria, varias inspecciones efectuadas por la Guardia Urbana este verano pusieron de manifiesto que, aunque el local está dado de alta como actividad de bar, disponía de mesa de mezclas de sonido con dos altavoces amplificadores, varios altavoces de pequeñas dimensiones y otro material audiovisual. También se constató que estaba en pleno funcionamiento con música elevada, sin limitador de sonido y sin tickets de facturación. La distribución interior del local y su decoración correspondían igualmente a la actividad de bar musical, diferente a la autorizada.

Además, se comprobó que el bar disponía de pipas de agua a disposición de los clientes, sin que constara en la licencia, como marca la normativa para disponer las medidas necesarias de ventilación para garantizar la calidad del aire en el interior.

Por estos motivos la Paeria ha acordado, además del cierre provisional, iniciar un expediente sancionador por dos faltas graves de acuerdo con los artículos 48.a de l Ley 11/2009 y 146 del Decreto 112/2010: desarrollar la actividad de bar musical de forma reiterada sin disponer de título habilitante, por una parte, y disponer de pipas de agua para los clientes sin que su uso esté incluido en el permiso de la actividad, por la otra.

Además, el consistorio constata que no es posible legalizar la actividad recreativa de bar musical, ya que el establecimiento no puede dar cumplimiento a los requisitos de emplazamiento y de instalación establecidos en la ordenanza municipal de establecimientos de pública concurrencia.

La Guardia Urbana ha llevado a cabo este jueves el precinto del local y ahora el propietario del establecimiento dispondrá de un plazo para presentar alegaciones. Para poder iniciar de nuevo actividad en el establecimiento, hará falta adecuarlo a los requerimientos técnicos de la nueva actividad y obtener el título habilitante correspondiente.

El departamento de Seguridad Ciudadana de la Paeria iniciará también el expediente sancionador, con multas que pueden ir de 1.001 a 10.000 euros y, en caso de reincidencia, de hasta 20.000 euros, según fija la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas.