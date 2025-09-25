La Paeria de Lleida pide a los vecinos 35.766 € para adecuar un edificio incendiado

El ayuntamiento ha reclamado el pago de 35.766,50 euros a los propietarios del edificio situado en el número 30 B de los bloques Joan Carles por las obras subsidiarias que hará para asegurar su estabilidad después de que en julio se incendiara y sufriera daños estructurales. Unos trabajos que el consistorio prevé encargar de forma inmediata y que podrán durar aproximadamente seis meses. No obstante, algunos de los vecinos que tuvieron que ser realojados tras el siniestro podrían volver a sus viviendas antes de que concluyan.

Este inmueble se encuentra vacío después de que el pasado 22 de julio se declarara un incendio en uno de sus pisos, provocando cuatro intoxicados por humo y la evacuación de todos sus residentes. Días después, el consistorio emitió varios infomes que instaban a los propietarios a encargar un informe estructural y llevar a cabo los trabajos que correspondan para que el edificio sea seguro. En caso de que no pudieran ejecutar los trabajos lo antes posible, el consistorio les informó que podría hacerlo de forma subsidiaria, es decir, que asumía la contratación y el coste de la obra para que se pueda llevar a cabo, pero que se lo cobraría.

Precisamente, esto es lo que acabó solicitando un representante de la comunidad de propietarios ante “la situación precaria” de estos al “no disponer de medios para efectuar las obras y que ahora están realojados”. A partir de este punto, el consistorio encargó a la empresa B.Biosca SL un presupuesto para, por un lado, retirar los materiales y objetos afectados por el incendio y el falso techo de la segunda planta, así como reforzar las paredes de carga del edificio, derribar las que están más dañadas y retirar todos los escombros que generen estos trabajos. La firma presupuestó esta actuación en 35.766,50 euros, IVA incluido, cantidad que ahora reclama la Paeria tras aprobar que ejecutará los trabajos de forma subsidiaria.

Las obras durarán unos seis meses, pero la constructora detalló en su informe que algunos residentes podrían volver antes de su finalización. Concretamente, los de la primera planta y los del segundo 1ª, tercero 1ª y cuarto 1ª podrán volver a vivir una vez se retiren los cascotes que provocó el incendio y se saque el falso techo de la segunda planta, que fue donde se originó el incendio. Por otro lado, los vecinos del segundo 2ª, tercero 2ª y cuarto 2ª podrán volver cuando se haya reforzado la estructura del edificio.