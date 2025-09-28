El consell del Segrià concede 4.842 becas de comedor que cubren el coste total del servicio

El consell comarcal del Segrià ha tramitado 6.353 solicitudes de becas de comedor para este curso escolar 2025-2026, para un total de 9.529 alumnos. El número de estudiantes es superior al de peticiones porque hay familias que piden ayudas para varios hijos en la misma solicitud. Con datos actualizados hasta el pasado día 23, se han concedido 4.842 ayudas que cubren el cien por cien del coste del comedor, lo que supone la mitad de las becas solicitadas (en concreto el 50,8%). Años atrás, las ayudas del 100% representaban un porcentaje bastante menor. De hecho, hace cuatro cursos se concedieron solo 768 del coste total frente a 5.346 del 70%.

En la actualidad, las becas del 70% representan un tercio de las otorgadas para este curso, concretamente 3.140. Además, a 1.220 alumnos se les ha denegado (un 12,8% del total), por no cumplir los requisitos. Asimismo, quedan todavía 304 solicitudes en trámite pendientes de ser resueltas y en 23 casos se han dado otras casuísticas como bajas, renuncias o traslados a otras comarcas o comunidades, según información del propio consell comarcal.Este organismo destaca el ingente volumen de trabajo que supone el estudio y resolución de cada petición. Apunta que para ello el área de Enseñanza del consell recibe el apoyo de la de Servicios Sociales, así como del personal de recepción y registro. Además, cuenta con la colaboración de la Paeria y el departamento de Educación.

El precio del comedor se ha incrementado un 4%, al pasar de los 7,25 euros del curso pasado a los 7,54 que cuesta en el actual. Y ha pasado de 7,98 a un máximo de 8,29 euros para los alumnos que se quedan a comer en el centro de forma esporádica (menos de tres días a la semana), tal como indica la resolución de la conselleria de Educación publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Estos precios son los que corresponden a los centros educativos con un espacio de mediodía con una duración máxima de dos horas y media total. En los que es de un máximo de dos horas, el precio sube a 7,13 para alumnado fijo, mientras que el del esporádico no puede exceder de los 7,85 euros por alumno al día, mientras que el precio actual es 7,56. El precio máximo de la prestación del servicio escolar de comedor comprende, además de la comida, la atención directa al alumnado desde el momento en que acaban las clases de la mañana hasta que empiezan de nuevo por la tarde.