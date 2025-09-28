“El escaparate de nuestro sector agroalimentario”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El exterior de la Fira de Lleida se convirtió en un gran escenario gastronómico y popular con la participación de más de cuarenta productores y restaruradores de las comarcas de Lleida, en la fiesta Gust de Lleida Experience, organizada por la Diputación. El público pudo probar y comprar vino, cerveza y licores artesanos, aceite, queso, miel, fruta, conservas, cocas de recapte, pasteles, tapas creativas y platos de cocina de montaña. “Esta fiesta es el mejor escaparate de lo que queremos que sea Gust de Lleida, una marca colectiva que une a productores, restauradores, consejos reguladores, gremios e instituciones para mostrar con orgullo la fuerza de nuestro sector agroalimentario”, afirmó el presidente de la Diputación, Joan Talarn. Tras la inauguración, hubo una actuación de los Castellers de Lleida y los Sardanistes de Balàfia y la jornada se completó con grupos de animación, música, un tardeo con el grupo de versions TomayDaka y sesiones de DJ. Tamién hubo una caragolada de la Fecoll, un sorteo de productos de proximidad y la presencia de influencers gatronómicos como Anna Recetas Fáciles, Jonatan Nuevo (Esmorzars de Forquilla), Clàudia Raymat o Xavi Asensio (Braves Lleida). No faltó una zona infantil con actividades lúdicas para los más pequeños.