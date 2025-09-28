El nuevo Salón del Automóvil cierra las primeras ventas

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Lleida puso ayer en marcha el motor de su nuevo Salón del Automóvil, que cerró las primeras ventas a los pocos minutos de abrir sus puertas al público. Más de 600 vehículos nuevos, de gerencia y kilómetro cero se exhiben estos días en el pabellón 4 y el área exterior del recinto de Fira de Lleida, donde atraen a numerosos visitantes, desde curiosos hasta compradores decididos.

“El arranque no ha podido ser mejor, creemos que hemos acertado con este nuevo formato”, destacó ayer Mario Pinilla, presidente de la Associació d’Automoció de Lleida, quien subrayó la presencia en el certamen de todos los grandes concesionarios de Ponent. El evento reúne las últimas novedades del mercado, desde coches compactos y SUV hasta deportivos eléctricos, con precios que oscilan entre los 15.000 euros de los modelos más accesibles hasta más de 200.000 en los de alta gama.

Uno de los primeros vehículos vendidos fue un Audi Q5 de ocasión por 56.000 euros. La compraventa se cerró apenas unos minutos después de abrir el recinto, según relató Andrés Verduga, de Dalmau Motor (Grup Nayox). “Quienes llegan temprano suelen venir con la compra decidida y encuentran lo que buscan”, explicó. Muy presentes entre los visitantes estaban familias jóvenes en busca de vehículos espaciosos y particulares interesados en la movilidad sostenible. Todos ellos pudieron probar los vehículos en el exterior. El salón estará abierto hasta el mañana y representa un relevo generacional para la tradicional feria de septiembre, ahora centrada en automóviles y sin maquinaria agrícola. Esta queda para el certamen Agrobiotech de noviembre.