Tablones sustraídos y cristales rotos en la pasarela del Liceu de Lleida: “pone en riesgo a los peatones”

Algunos de los tablones de madera sustraídos y cristales rotos de la pasarela del Liceu, ayer. - AMADO FORROLLA

Tablones de madera sustraídos y clavos sobresaliendo del suelo en las zonas de sus bancos y cristales rotos en sus barandillas. Este es el aspecto que presentaba ayer la pasarela del Liceu Escolar y que ha puesto en alerta a los vecinos de Cappont, que critican que esta degradación pone en peligro la integridad de los miles de peatones que la cruzan cada día.

De hecho, la asociación de vecinos Arrels de Cappont expresó ayer públicamente su “inquietud frente al gran deterioro de la pasarela”. A pesar de que la Paeria anunció que prevé llevar a cabo una renovación integral, considera que “no se puede seguir poniendo en riesgo a los peatones”.

Estas críticas no son aisladas, ya que tanto esta entidad como la asociación de vecinos de Cappont han denunciado varias veces la falta de mantenimiento de las tres pasarelas que conectan el barrio con el centro de la ciudad: la del Liceu Escolar, la de los Maristes y la de los Camps Elisis.

La Paeria informó en agosto que en los próximos meses llevará a cabo una renovación de la pasarela del Liceu sustituyendo sus tablones, bancos e iluminación. También plantará árboles junto a la plaza Blas Infante y estudia cómo dar sombra a todo el viaducto.