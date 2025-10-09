Como queda el recibo de la basura con la propuesta del ayuntamiento de Lleida: subida de entre el 8,52% y el 54%

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los grupos de la oposición en la Paeria critican que el gobierno de la Paeria saque pecho de la rebaja del incremento previsto en la tasa de recogida de basura de 2026 cuando, en realidad, se aumenta la presión fiscal a los ciudadanos. El jefe de la oposición, Xavi Palau (PP), destaca que “por mucho que lo quieran vestir, vuelven a subir la tasa de la basura, cuando la ciudad no está ni más limpia ni más ordenada, sino todo lo contrario”. "Se castiga de nuevo a los ciudadanos. Pedimos que a más impuestos y tasas, más y mejores servicios, y analizaremos en profundidad el resto de propuesta de ordenanzas fiscales”, señala. Además de la subida de la basura (ver cuadro inferior), el gobierno plantea la congelación de impuestos municipales, la rebaja del 2,5% del de circulación y el incremento del 2,75% de las tasas.

​Comparativa de la tasa en viviendas de la ciudad este año y la prevista para 2026

Propuesta que varía tramos por superficie z Amplía el primer tramo hasta los 110 m2 de vivienda (ahora son 100) y añade otro para los de más de 350. En todos, la tasa sube, un máximo del 54% y un mínimo del 8,52%, en los pisos de entre 100 y 110 m2 .

La portavoz de ERC, Jordina Freixanet, cree que el gobierno “juega al despiste y trata a los ciudadanos de analfabetos”. “Hacen chapuzas, utilizan sistemas para falsear y engañar. Tiene una política fiscal sin norte, sin rumbo y va a golpes de efecto pensando que todo el mundo es ignorante”, subraya, y detalla que “la subida real y en conjunto de una familia formada por una pareja con un hijo, un vehículo y un piso en propiedad pasará a pagar más por los mismos servicios, un mínimo de 24 euros más que el año pasado”, detalló.

Violant Cervera, portavoz de Junts, dice que, a falta de estudiar las ordenanzas en profundidad, valoran positivamente “haber cambiado la regulación de los metros cuadrados (en la tasa de basura), que ya era el acuerdo para 2025” y también que los habitantes de l’Horta paguen la zona azul a precio de residentes porque “tienen una carencia de servicios que no tienen el resto de ciudadanos y su gasto en zona azul es muy elevado”.

Por su parte, Gloria Rico, de Vox, califica la propuesta del gobierno de “un engaño y una estafa” porque “vende como una rebaja lo que en realidad en una subida encubierta”. “Estas ordenanzas confirman que opta por una fiscalidad abusiva e injusta que asfixia a familias, autónomos y empresas, mientras destina recursos a propaganda y duplicidades ideológicas”, remarca.

Laura Bergés, del Comú, afirma que les “preocupa que la tasa de basura experimente un aumento de entre el 21% y el 50%” y cree que debería ser compensado con una reducción del IBI”. “Supone un aumento injusto de la presión fiscal sobre la ciudadanía”, incide.