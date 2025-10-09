Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida efectuará este jueves y viernes obras nocturnas para mejorar el pavimento de la rotonda frente al cementerio en la LL-11, uno de los puntos con más tráfico de la ciudad. Hoy está previsto el fresado de la calzada desde las 20.00 a las 6.00 horas y mañana a las 20.00 empezará la pavimentación, que se prolongará hasta las 12.00 del sábado, cuando se pintará la señalización horizontal, si es posible.

Durante los trabajos nocturnos habrá desvíos del tráfico. Entre las 20.00 y la 21.00 se reducirá la circulación a un único carril en la rotonda. Los vehículos que circulen por la LL-11 en dirección Barcelona se desviarán por la calle Almeria y los que vayan hacia Lleida o por la N-240 desde Mangraners, por la avenida Indústria. No podrán acceder a la rotonda los que vengan desde esta última calle.

Los vehículos pesados deberán ir por la C-13/LL-12 para no circular por el centro de la ciudad. Además, desde la medianoche de hoy hasta las 10.00 de mañana se reparará el pavimento de la calle Maria Vilaltella, en la entrada a Mangraners por la gasolinera, hasta el cruce con la calle Miguel Hernández.

Se mantendrá abierto el paso por Rafael Alberti y el tramo inferior de Maria Vilaltella y los vecinos de Miguel Hernández podrán acceder y salir por el cruce con la calle Serra Nevada y también acceder a la N-240 por la calle García Lorca. Las obras las ejecuta Sorigué y tienen un presupuesto de 169.998,95 €.