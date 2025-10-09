Herido por arma blanca al ser asaltado en la calle Hostal de la Bordeta de Lleida
Sufrió un corte en un brazo y una herida en la cabeza al intentar que no le robaran el patinete y le acabaron sustrayendo el móvil
Un hombre resultó herido por arma blanca a las 19.00 horas de la tarde de este miércoles cuando fue asaltado por un individuo en la calle Hostal de la Bordeta, según informaron los Mossos d'Esquadra.
Al parecer, sustrajeron el móvil a la víctima, que sufrió un corte en un brazo y una herida en la cabeza y tuvo que ser atendido en un centro médico. Inicialmente, el asaltante intentó arrebatarle el patinete pero consiguió evitarlo. Entonces, el ladrón sacó un arma blanca, le atacó y le robó el móvil. No constan detenidos.