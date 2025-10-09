Quejas por excrementos de aves en el cementerio de Lleida

Excrementos de paloma en la repisa de nicho y en el suelo. - JORDI ECHEVARRIA

Personas que están acudiendo estos días al cementerio municipal para adecentar los nichos de sus seres queridos, por la proximidad de la festividad de Tots Sants, denuncian que algunas zonas están repletas de excrementos de aves. Como se puede apreciar en la imagen, las heces ensucian tanto las repisas de las tumbas como el suelo frente a ellas.

De hecho, se pueden observar palomas en las partes superiores de las edificaciones de nichos e incluso están encima de elementos punzantes que deberían servir para disuadir su presencia.

Las quejas por excrementos de palomas torcaces que ensucian la via pública y los vehículos aparcados son generales en varias zonas de la ciudad y por ello la Paeria inició en junio una prueba piloto en Doctora Castells utilizando un águila. Asegura que por ahora ha logrado reducir su presencia en un 48%.