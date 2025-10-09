Un vecino lleva 284 días viviendo en un bloque quemado en Lleida: “los propietarios no han hecho ninguna reparación”

El 28 de diciembre, un incendio en un bloque de cinco plantas de la calle Mestre Emili Pujol calcinó una vivienda y ocasionó daños y desperfectos en buena parte de sus zonas comunes. Más de diez meses después, en sus paredes todavía hay el hollín del humo, restos de ceniza e instalaciones calcinadas.

El motivo por el cual no se ha hecho todavía ninguna reparación se debe, principalmente, a que casi todas las viviendas excepto una son propiedad de fondos de inversión y otra, de la Sareb.

El único propietario particular del inmueble lleva meses intentando que la comunidad se haga cargo de la situación “pero cuando contactas con Servihabitat o la Sareb la mayoría de veces ignoran tus peticiones”. Asimismo, afirman que cuando sí atienden sus demandas "entregan unas llaves de unas viviendas no son las de este bloque, sino las de otras de su propiedad, es desesperante”.

Mientras tanto, el particular debe vivir en un edificio con daños en su parte superior que afecta tanto a su vivienda como al resto del inmueble. “Yo vivo en el bajo y cada vez que llueve aparecen humedades en mi piso porque la bajante está taponada por los desperfectos que causó el incendio”, lamenta el vecino.

Añade que, desde que se produjo el incendio, le consta que varias de las viviendas han sido okupadas “y se conectan de forma ilegal a la red de agua y la luz. La verdad es que me siento impotente ante esta situación porque estoy luchando yo solo para que se arregle el edificio”, concluye el propietario.

Por su parte, la Paeria confirmó que han requerido a la comunidad del bloque que lleve a cabo obras en las zonas comunes y en el piso que se quemó. Si no certifica que las está haciendo será sancionada.