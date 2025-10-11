Denuncia que su vecino lo intenta apuñalar por hacer ruido: "increpó a mi mujer, intentó entrar en casa y sacó un cuchillo de cocina"
Los hechos tuvieron lugar el viernes por la mañana en un edificio del Centro Histórico de Lleida
Un hombre denunció este viernes ante los Mossos d'Esquadra que su vecino intentó apuñalarlo tras recriminarle que hacía ruido. Según manifestó a los agentes, los hechos tuvieron lugar sobre las 7.30 horas, cuando el denunciado se presentó en su casa, en un edificio del Centro Histórico de Lleida.
“Empezó a increpar a mi mujer que estábamos haciendo ruido, intentó entrar en nuestra casa y, cuando fui a ver qué estaba pasando, sacó un cuchillo de cocina, intentó apuñalarme dos veces, sin éxito, y acabó rozándome en una pierna. Finalmente, huyó”, señaló la víctima.
Según explicó, no era la primera vez que el denunciado increpaba a los vecinos acusándoles de molestias y ya se había presentado en su casa “pidiéndome explicaciones”. Tras presentar la denuncia ante los Mossos, afirmó que los agentes iniciaron una búsqueda del sospechoso al no encontrarlo en su domicilio.