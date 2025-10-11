Denuncia que su vecino lo intenta apuñalar por hacer ruido: "increpó a mi mujer, intentó entrar en casa y sacó un cuchillo de cocina"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre denunció este viernes ante los Mossos d'Esquadra que su vecino intentó apuñalarlo tras recriminarle que hacía ruido. Según manifestó a los agentes, los hechos tuvieron lugar sobre las 7.30 horas, cuando el denunciado se presentó en su casa, en un edificio del Centro Histórico de Lleida.

“Empezó a increpar a mi mujer que estábamos haciendo ruido, intentó entrar en nuestra casa y, cuando fui a ver qué estaba pasando, sacó un cuchillo de cocina, intentó apuñalarme dos veces, sin éxito, y acabó rozándome en una pierna. Finalmente, huyó”, señaló la víctima.

Según explicó, no era la primera vez que el denunciado increpaba a los vecinos acusándoles de molestias y ya se había presentado en su casa “pidiéndome explicaciones”. Tras presentar la denuncia ante los Mossos, afirmó que los agentes iniciaron una búsqueda del sospechoso al no encontrarlo en su domicilio.