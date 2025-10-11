El nuevo pabellón ya luce el logo de la Fira con sus obras en la fase final

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las obras para construir el nuevo pabellón de Fira de Lleida ya están en su fase final a 10 días de su estreno para el salón Municipàlia, que se celebrará del 21 al 23 de octubre. Ayer los operarios colocaron el logotipo de la Fira en la cara sur del pabellón y estos últimos días los trabajos se centrarán en habilitar el espacio contiguo que habrá entre este y el número 4. El nuevo edificio es desmontable y su construcción empezó a finales de agosto.