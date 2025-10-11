Lleida celebra una jornada para la salud, el deporte y la solidaridad con el “Muévete contra el Cáncer” y la I Jornada Universo Salud y Deporte

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Lleida vivirá mañana, domingo 12 de octubre, una matinal dedicada a la promoción de la salud, la actividad física y la solidaridad con la celebración conjunta de la 13.ª edición del Muévete contra el Cáncer y la I Jornada Universo Salud y Deporte. La actividad tendrá lugar de 9 a 13 h en la plaza de la Llotja, con la tradicional caminata solidaria, que empezará a las 10 h y ofrecerá dos circuitos, de 5 y 10 km.

La Paeria impulsa esta nueva jornada con el objetivo de fomentar hábitos saludables y dar visibilidad a clubs y disciplinas deportivas locales. Hasta veinte entidades deportivas leridanas participarán con talleres, exhibiciones y actividades gratuitas abiertas a todas las edades.

Entre las disciplinas presentes habrá zumba, fútbol, capoeira, twirling, escalada, gimnasia, voley y ajedrez, entre otros. Además, se instalarán puntos de información sobre prevención y salud y talleres para promover el bienestar físico y emocional.

La jornada, que une esfuerzos con la Asociación Contra el Cáncer de Lleida, busca combinar deporte, salud y solidaridad en un ambiente inclusivo y participativo. De esta manera, Lleida refuerza su compromiso colectivo con la salud y la vida.