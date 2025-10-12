La Paeria sanciona a 45 vehículos al mes de media por incumplir la ZBE

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha multado a 136 vehículos por incumplir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entre el 1 de julio, cuando acabó la moratoria, y el 30 de septiembre. De media, ha interpuesto unas 45 sanciones semanales a vehículos sin etiqueta ambiental que han accedido más de 24 veces (límite anual) al Centro Histórico, donde se limita la primera fase de implantación. Durante el periodo de moratoria, entre el 1 de enero y el 30 de junio, se enviaron 76 notificaciones de aviso a titulares de los vehículos que pasaron más de 10 veces por la ZBE sin estar autorizados.

Asimismo, la Paeria ha tramitado 226 exenciones “a personas que tienen un vehículo antiguo, más contaminante, pero por la casuística que sea pueden pedirlas”, explicó la teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, que aseguró que “la ciudadanía ha tenido una respuesta muy positiva a la implantación progresiva de la ZBE”.

La ZBE se aplica de lunes a viernes entre las 7.00 y 20.00 horas, y los vehículos que pagan el impuesto de vehículos en la ciudad pueden acceder sin restricciones y sin la necesidad de tramitar ninguna exención. También tiene entrada libre el transporte público, de emergencias, de personas enfermas o con movilidad reducida. Asimismo, las furgonetas y pequeños camiones de reparto sin etiqueta tendrán moratoria hasta el 31 de diciembre de 2026.

El calendario de aplicación de la ZBE será progresivo. A partir del próximo 1 de enero, en caso de que la Generalitat declare episodio ambiental de alta contaminación del aire, los vehículos con distintivo B no podrán circular por la zona mientras esté activo. Dos años después, a partir del 1 de enero de 2028, ya no podrán hacerlo de forma habitual.