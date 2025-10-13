SEGRE

Dos hombres lanzan piedras contra decenas de personas en el Centro Histórico de Lleida

También golpearon vehículos y acabaron siendo detenidos por la Guardia Urbana

Un dispositivo policial anterior, en este caso de los Mossos d'Esquadra, en la calle Boters de Lleida.

La Guardia Urbana de Lleida arrestó este domingo por la tarde a dos hombres, de 37 y 31 años, por lanzar piedras contra decenas de personas y golpear vehículos en el Centro Histórico. Los incidentes tuvieron lugar en las calles Boters, Galera y Veguer de Carcasona. Varias patrullas tuvieron que desplazarse hasta el lugar. Finalmente, no hubo heridos. Están acusados de desórdenes públicos y tentativa de lesiones.

Detenidos en Lleida por intentar echar a los inquilinos por la fuerza

Por otra parte, los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a tres hombres, de 39, 41 y 49 años, acusados de intentar echar por la fuerza a sus inquilinos en un piso de la calle la Palma de Lleida. Los hechos tuvieron lugar a las 13.10 horas, cuando se recibió un aviso de que se había producido una pelea en un inmueble. Hasta el lugar se trasladaron patrullas del ARRO y Seguridad Ciudadana de la Policía catalana.

En el interior de la vivienda había tres personas que, según explicaron a los agentes, estaban durmiendo cuando otros tres individuos, propietarios del piso, irrumpieron en el interior y empezaron a agredirlos para que se fueran. Fuentes policiales señalaron que, según denunciaron, uno de ellos cogió un cuchillo de la cocina y los amenazó.

Las víctimas señalaron que hacía seis meses que vivían en el piso y que tenían un contrato de alquiler, pero que los propietarios querían alquilarlo a otras personas y que pretendían que se fueran; como no quisieron, los agredieron. Una de ellas tuvo que ser atendida por una ambulancia del SEM con una contusión en la pierna y una lesión en la boca. Finalmente, los agentes arrestaron a tres personas. Dos de ellas están acusadas de violación de domicilio y coacciones y una tercera, además, por un delito de amenazas. Los agentes hallaron el cuchillo encima de una caja de contadores del inmueble.

