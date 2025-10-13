Festivo comercial con solo las franquicias abiertas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ayer fue uno de los diez días festivos del año en que las tiendas de Lleida tuvieron permitida la apertura, aunque prácticamente todos los negocios familiares decidieron no abrir y solo levantaron las persianas varias franquicias de grandes marcas. “Los pequeños comercios no nos cerramos a abrir los festivos que sean necesarios, como los más fuertes de la campaña de Navidad, pero abrir tantos no nos compensa porque muchos no pueden permitirse pagar las horas extra que conllevan”, explicó el vicepresidente de la federación de comerciantes del Eix, Eduard Agudo. Asimismo, varias tiendas ya ofrecen descuentos de mitad de la temporada otoño-invierno, como del 30% en un segundo artículo y hasta del 50%.