La Paeria de Lleida presenta un plan de 60 millones para la "transformación integral" del Centro Histórico

La Paeria de Lleida ha presentado hoy un ambicioso plan para la "transformación integral" del Centro Histórico de la ciudad que prevé actuaciones durante los próximos 7 años valoradas en 60 millones de euros, de los cuales espera conseguir 25 a través del Plan de Barrios de la Generalitat.

El alcalde, Fèlix Larrosa, ha señalado como primera prioridad la colaboración público-privada para promover la construcción de hasta 387 nuevas viviendas sociales en el barrio y rehabilitar más de 400, algo que "ya está en marcha y pronto veremos las primeras grúas", ha asegurado. Asimismo, se restaurará el convento de Santa Teresa para convertirlo en "epicentro del ecosistema creativo y espacio residencial cultural" y se derribará el antiguo mercado para crear un espacio verde.

También se prevé la construcción de un edificio encima de las antiguas termas de Cardenal Remolins para que sean visitables, así como la rehabilitación del Mercat del Pla para que 20 cooperativas puedan llevar a cabo unas 70 actividades al año. Entre otras acciones, el ayuntamiento quiere convertir la plaza del Dipòsit en la "nueva plaza Major del barrio", con 38 nuevas viviendas alrededor y el adecentamiento del edificio que alberga el Dipòsit del Pla.

El plan también incluye ayudas para mejorar el aislamiento energético y la accesibilidad de las viviendas, con una partida de 942 mil euros, así como la "renovación de todo el pavimento de la calle Cavallers para evitar resbalones", ha explicado la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias.

En esta vía también se plantarán árboles y se renovará el alumbrado y las redes de tuberías, con un presupuesto de 840 mil euros. También se propone la renovación urbanística de las calles Tallada, Múrica y Caldereries, entre otras intervenciones.

El segundo teniente de alcalde, Carlos Enjuanes, ha incidido en la transformación en términos sociales del Barri Antic para "reconstruir vínculos y generares oportunidades en materia de convivencia, cultura o comercio".

En este sentido, ha detallado que se creará un equipo de "dinamización comunitaria" dotado con 1,6 millones para el "apoyo a colectivos vulnerables, prevención de la exclusión social, promoción de la convivencia, activación económica y cultural, así como la resolución de conflictos".

Larrosa ha afimado que se el proyecto supone la "transformación más grande en la ciudad de Lleida en toda su etapa democrática" y ha destacado su triple vertiente: la transformación física, en eficiencia energética y social del barrio. Asimismo, el concejal Roberto Pino ha explicado que las propuestas surgen de un proceso participativo en el que han participado 229 personas.

