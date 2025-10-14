Un incendio obliga a confinar a los vecinos de un bloque en la avenida Blondel de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un incendio en un bloque de nueve plantas de la avenida Blondel de Lleida obligó ayer a confinar a los vecinos, sin que hubiera personas afectadas. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 20.11 horas de que salía mucho humo de un edificio, en el número 33, y activaron cuatro dotaciones. Hasta el lugar también se trasladaron patrullas de la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El fuego afectó la instalación eléctrica y los efectivos lo dieron por extinguido antes de las 21.00 horas. Asimismo, hicieron tareas de revisión y ventilación del inmueble y no tuvieron que atender a ninguna persona afectada.

Por precaución y para evitar daños por el humo, los efectivos pidieron a los vecinos que no salieran de sus casas mientras se llevaba a cabo la extinción del fuego. Una vez finalizadas las tareas de los servicios de emergencias, se reanudó la circulación del tráfico en la zona.

A finales de septiembre, 18 personas resultaron intoxicadas al arder un piso en la avenida de Les Garrigues, en Cappont. Los afectados tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. Los daños por el fuego obligaron a declarar inhabitables dos viviendas del bloque.

Por otra parte, ayer por la mañana los Bomberos hicieron un saneamiento de una fachada en la Rambla Ferran.