Los constructores exigen conexión por autovía entre Lleida, Tàrrega y Balaguer

Una red de autovías, mejorar el canal d’Urgell, un plan de Rodalies y crear el eje transversal ferroviario y la estación intermodal de Torreblanca son las actuaciones que los constructores vieron clave para la provincia en una jornada en la que se remarcó que el triángulo Lleida-Tàrrega-Balaguer debería ser “el futuro polo industrial catalán”.

“El triángulo Lleida-Balaguer-Tàrrega debe ser la zona para el futuro desarrollo industrial catalán, pero para que sea así estas ciudades deben estar bien conectadas”. Así de claro se mostró ayer el presidente de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, CCOC), Lluís Moreno, en la jornada que se celebró ayer en el Parador de Lleida para explicar las 14 infraestructuras pendientes por desarrollar y que consideran claves para la provincia. Una sesión en la que se remarcó la necesidad de desdoblar la carretera C-13 entre Lleida y Balaguer con dos carriles por sentido (2+2) y hacer lo mismo en la C-53 entre la capital de la Noguera y Tàrrega. Una demanda que el territorio lleva años reivindicando y sobre las que el Govern ya ha encargado sendos estudios para analizar su viabilidad. Así lo aseguró el director de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, David Prat, que añadió que para la C-13 “el estudio determinará qué fórmula, si la 2+1 o la 2+2, es la más adecuada”, mientras que para la C-53, “el estudio está basado en un 2+1, pero todavía no hay una decisión definitiva”.

La jornada estuvo coorganizada por el Gremi de Constructors de les Terres de Lleida (CGCOLL) y su presidenta, Núria Cervós, denunció que la provincia “sufre una infrafinanciación en infraestructuras desde hace años” y que Lleida, Balaguer y Tàrrega deben estar conectadas por autovías de dos carriles por sentido. “Si esta infraestructura se hiciera en Barcelona, no habría debate alguno de que el desdoblamiento debe ser un 2+2, por lo que los de Lleida nos tenemos que poner la chaqueta de Barcelona y reclamar lo que consideramos necesario y justo”, añadió Cervós.

Otras infraestructuras que el sector ve prioritarias son el desdoblamiento integral con un sistema de 2+2 de la C-12 desde la Ràpita hasta Lleida y de la N-230 desde Alfarràs hasta el tunel de Vielha. Establecer un eje Tarragona-Andorra por la C-14 con un sistema 2+2 que enlace con la A-27, la AP-7 y la A-2, una nueva carretera de Comiols entre Artesa de Segre y Tremp, encargar mejoras en la N-260 y hacer la estación intermodal de mercancías de Torreblanca.

Proyectos clave Desdoblamientos. De la carretera C-13 de Lleida a Balaguer, de la C-53 de Tàrrega a Balaguer, de la C-12 de la Ràpita hasta Lleida, de la C-14 de Tarragona a Andorra y de la N-230 desde Almenar hasta el túnel de Vielha. Todas deberían tener 2 carriles por sentido (2+2).



Plan de carriles 2+1. Ejecutar el plan 2+1 en la C-14 de Ponts a Oliana; en la C-26 de Balaguer a Artesa de Segre; el la L-310 de Tàrrega a Guissona; y en la L-311 de Cervera a Guissona. También piden mejoras en la AP-7 y la AP2.



Más actuaciones viarias. Hacer la variante de Gerri de la Sal, la de La Pobla de Segur y de Perves-Pont de Suert en la N- 260, así como el eje de Comiols entre Artesa de Segre y Tremp.



Otras infraestructuras. La estación intermodal de Torreblanca, el eje transversal ferroviario entre Lleida y Girona, el plan de Rodalies y modernizar el Canal d’Urgell.

La estación intermodal de Torreblanca, lista en 2030

La estación intermodal de Torreblanca entrará en funcionamiento en el año 2030. Así lo afirmó ayer la directora general de Cimalsa, Carmen Ruiz, en la jornada que organizaron los contratistas y el gremio de constructores en el Parador. “A finales de año tramitaremos la declaración ambiental, a principios de 2026 aprobaremos definitivamente todos los estudios y definiremos el modelo de gestión y el objetivo es que la estación entre en funcionamiento en el año 2030”, dijo Ruiz, que destacó también la importancia de esta infraestructura para el transporte ferroviario. “Solo para que nos hagamos una idea, de Barcelona hacia el norte salen 11 trenes de mercancías al día, de Barcelona hacia el sur, 6, y de Barcelona hacia Lleida y hacia Aragón, 26”, remarcó.

En la jornada de ayer también participó el subdelegado del Gobierno Central en Lleida, José Crespín, que argumentó que la baja inversión en infraestructuras por parte del Estado en Lleida se debe “a que entre 2009 y 2018 no se planificó ningún proyecto, cuando llegué al cargo nos encontramos el cajón de proyectos vacío y ahora tenemos muchos en marcha como la mejora de la A-2 y el desdoblamiento de la N-230”.

Una “tormenta perfecta” en el sector por la falta de mano de obra

La dificultad para encontrar mano de obra es uno de los principales quebraderos de cabeza del sector de la construcción, que teme que vaya a más en los próximos años. Así lo aseguraron ayer el director técnico de Sorigué, Jordi Albareda, y la directora de Recursos Humanos y consejera ejecutiva de Romà Infraestructures i Serveis, Isaura Romà, en la mesa redonda celebrada ayer en el Parador. “El sector está en una situación crítica, hemos perdido la mitad de los trabajadores que teníamos en 2007 y a esto debemos sumarle el envejecimiento de las plantillas y que la juventud no nos ve atractivos, es la tormenta perfecta”, lamentó Albareda. Romà admitió que “nos cuesta mucho atraer talento joven y este se decanta por otros sectores a priori más estables, pero esto es discutible”. Añadió que “en Lleida hay que sumarle el problema de la despoblación y, aunque no queremos, esto nos ha obligado a abrir oficinas en la Barcelona y Tarragona para buscar trabajadores”.