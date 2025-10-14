Centenares de alumnos y familias de la escuela Princep de Viana de Lleida denuncian la supresión de la plaza de educadora social

La concentración tuvo lugar ayer en el centro tras la salida de los alumnos. - AMADO FORROLLA

“Volem educadora social, no retallades” o “no és falta de pressupost, és falta de voluntat” decían algunas de las pancartas con las que cientos de alumnos y familias de la escuela Príncep de Viana denunciaron ayer que el departamento de Educación haya suprimido este curso la plaza de la educadora social que durante los últimos cinco años “acogió a las familias recién llegadas, las acompañó con las becas, trámites y orientación, contribuyó a la prevención y resolución de conflictos dentro y fuera de las aulas, conectó a la escuela con los servicios sociales y creó un puente de confianza entre familias y escuela”.

Así reivindicó su figura Ayuuba Sagno, presidente de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del centro, en la concentración que convocó en la escuela tras la salida de los alumnos. Sagno reclamó “el retorno inmediato de la figura de la educadora, que su plaza sea estructural y el reconocimiento de su trabajo como parte esencial del proyecto educativo y comunitario”.

Lídia Barbosa, la madre de una alumna de I-4 del centro, explicó que “la educadora, Noèlia, también ayudaba a las familias que teníamos muchas dificultades con el catalán”.

Educación ha suprimido 103 plazas de integradores sociales y 25 de educadores sociales en Catalunya este curso, introducidos en 2020 con financiación europea para paliar los efectos de la covid.

En Lleida hay otros 6 colegios que se han quedado sin educador: Camps Elisis, Santa Maria de Gardeny, Joan XXIII, Minerva, Sant Josep de Calassanç y Àngel Guimerà (Balaguer). Asimismo, ayer fue el primer día de 5 educadores sociales en cinco institutos de Lleida, Cervera y Alcarràs.