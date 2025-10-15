Apalea a un hombre en la cabeza en la calle Doctora Castells de Cappont

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo el lunes por la noche a un joven de 23 años como presunto autor de una brutal agresión con un palo a un hombre en la calle Doctora Castells, en Cappont. Fue arrestado como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y un delito de daños porque también golpeó con el palo un establecimiento de la calle. La víctima fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova.

La agresión se produjo después de que dos hombres se discutieran y uno de ellos acabó agrendiendo al otro con un palo de madera. Le propinó varios golpes que lo hicieron caer al suelo y siguió golpeándole en la cabeza mientras le gritaba que le iba a matar. Además, el individuo provocó daños en el escaparate de una tienda de alimentación situada en el número 25. Vecinos alertaron al 112 y al lugar acudieron varias patrullas de la Guardia Urbana. Al presunto autor se le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa y daños. La víctima fue atendida in situ por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que lo evacuó al hospital Arnau de Vilanova. Presentaba varios golpes en la cabeza.

Cabe recordar que el miércoles de la semana pasada se produjo un crimen en esta calle cuando un hombre de 78 años asesinó a tiros a su yerno mosso d’esquadra.

Esta agresión se suma a las dos que hubo el pasado fin de semana en el exterior de una discoteca —la Urbana detuvo a dos jóvenes, uno de ellos menor— y en la rotonda de la plaza Ricard Viñes, que se saldó con otros dos arrestados por atentar contra los urbanos.

La asociación de vecinos llama a la calma tras estos “casos puntuales”

La presidenta de la asociación de vecinos de Cappont, Veni Ros, hizo ayer un llamamiento a la calma después de los últimos incidentes acontecidos en el barrio. “Tanto el lamentable suceso del pasado miércoles como el que ocurrió el lunes son casos puntuales y aislados que no deben generar alarma entre los vecinos”, señaló Ros después de que ayer se reuniera con agentes de la Guardia Urbana de proximidad. “Cappont es un barrio seguro y los vecinos deben estar tranquilos, no hay motivos para el alarmismo”, añadió la dirigente vecinal. Por otro lado, en la reunión con la Urbana la asociación de vecinos pidió aumentar la vigilancia policial en la zona de ocio de la calle Pere de Cabrera “para que se respete el descanso de los vecinos en horario nocturno”. También pidieron revisar los aforos de las terrazas de la calle Doctora Castells.