Sin pasarela y con más espacios verdes: así será la nueva plaza Sant Joan de Lleida

La plaza Sant Joan de Lleida experimentará una renovación integral que incluirá pavimentos continuos, zonas de sombra y espacios verdes, según anunció ayer la Paeria. El proyecto, con un presupuesto estimado de un millón de euros, contempla la eliminación de la actual pasarela y una reordenación de las escaleras, con ejecución prevista entre los años 2031 y 2032. Esta actuación forma parte de un ambicioso plan para transformar completamente el Centro Histórico de la ciudad.

La plaza san Joan de Lleida a la actualidadConcejalía de Lleida

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, presentó ayer un plan valorado en 60 millones de euros que se desarrollará durante los próximos siete años, hasta el 2032. La Paeria espera obtener unos 25 millones a través del Plan de Barrios de la Generalitat, candidatura que presentará mañana. Larrosa señaló que la primera prioridad será colaborar con operadores privados para construir hasta 387 viviendas nuevas en el barrio y rehabilitar más de 400, un proceso que "ya está en marcha y pronto veremos las primeras grúas", afirmó el alcalde.

Rehabilitación de espacios emblemáticos del Centro Histórico

Entre las actuaciones más destacadas del plan se encuentra la restauración del antiguo convento de Santa Teresa, que se convertirá en "epicentro del ecosistema creativo y espacio residencial cultural". También se derribará el antiguo mercado para crear una nueva zona verde. Estas intervenciones tienen un presupuesto estimado de 7 millones de euros, con ejecución prevista entre 2028 y 2030.

El proyecto también contempla la construcción de un edificio sobre las antiguas termas romanas de Cardenal Remolinos para hacerlas visitables, destinando la planta superior a actividad económica. Esta actuación, presupuestada en 6,1 millones de euros, se prevé realizar entre 2028 y 2029.

Impulso a la economía local y mejora de viviendas

El Mercat del Pla será otro de los espacios que se rehabilitará, con el objetivo que 20 cooperativas con una cincuentena de puestos de trabajo puedan desarrollar unas 70 actividades anuales. Este proyecto, con un coste estimado de 647.000 euros, se prevé ejecutar durante el próximo año, en el 2026.

La Paeria también quiere transformar la plaza del Depósito en la nueva plaza Major del barrio, con 38 nuevas viviendas en el suyo alrededores y la rehabilitación del edificio que aloja el Dipòsit del Pla. Para la llamada Casa del Agua se destinarán 600.000 euros en obras entre 2026 y 2027.

Mejoras en la eficiencia energética y accesibilidad

El plan incluye ayudas para mejorar el aislamiento energético y la accesibilidad de las viviendas, con partidas de 1,3 millones de euros. Según explicó la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, también se renovará todo el pavimento de la calle Cavallers "para evitar resbalones", se plantarán árboles y se renovará el alumbrado y las redes de cañerías, con un presupuesto de 840.000 euros.