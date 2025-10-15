La UdL diseña un robot que se mueve en todas direcciones sin maniobrar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Laboratorio de Robótica de la Universitat de Lleida (UdL) ha desarrollado una plataforma móvil, denominada TRIA-BOT, que se puede mover en todas direcciones sin hacer maniobras. Ha sido diseñado por Elena Rubies y David Martínez como herramienta de formación para los estudiantates, aunque se puede utilizar para cualquier aplicación que se desarrolle en terrenos planos, como en el interior de un piso o un edificio. Los resultados de la evaluación y calibración de la plataforma han sido publicados en la revista Applied Sciences. Está equipado con tres omniruedas, cada una accionada por un servomotor digital con capacidades de control de velocidad. Las ruedas siempre están en contacto con el suelo, de modo que no son propensas a derrapar. “La mayoría de compañías robóticas apuestan por usar piernas en sus robots, pero su coste y complejidad de control y funcionamiento no las justifica en aplicaciones donde el suelo sea plano”, dice el director del laboratorio, Jordi Palacín. Rubies propuso un pequeño robot con rueda onmidireccional de bajo coste fabricada con impresión 3D, pero su tamaño dificultaba la inclusión de sensores y baterías de larga duración, así como la ejecución de tareas complejas. El equipo ha desarrollado otra plataforma que sí permite incorporar un LIDAR (sistema de medición y detección con láser) o un GPS y medidores de temperatura, humedad y CO2 y se puede añadir una estructura “para tareas complejas como transportar paquetes y guiar a personas en museos, estaciones o aeropuertos”. El laboratorio se plantea estudios para implementar trayectorias complejas, movimiento en exteriores y tareas colaborativas con múltiples plataformas onmidireccionales.