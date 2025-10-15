Una ‘startup’ leridana crea un robot para limpiar quirófanos con luz xenón

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La startup leridana Apparattum, del grupo leridano GSATEK, ha creado un sistema robótico de desinfección pensado para entornos hospitalarios con luz pulsada (IPL) proveniente de lámparas de gas xenón. Ya ha sido testado con éxito en una clínica de Francia y ahora llega a Lleida de la mano del Group Saltó, que ha colaborado en la integración del sistema de desinfección con la base robótica. El proyecto cuenta con la colaboración de Avantmèdic, en cuyos quirófanos se están llevando a cabo las pruebas del robot.

Los resultados de eficacia germicida, que muestran una eliminación de patógenos superior al 99,99% en menos de cinco minutos, se obtuvieron en pruebas controladas de laboratorio durante la fase de desarrollo técnico, previas a su validación hospitalaria. “No solo mejoramos la seguridad sanitaria y la eficiencia operativa en los hospitales, sino que lo hacemos desde el territorio, con tecnología propia y liderazgo femenino”, destacó Noèlia Asensi, CEO de Apparattum.

Robot amb llum xenó.

La empresa, especializada en soluciones tecnológicas disruptivas, ha desarrollado la tecnología germicida y la gestión remota inteligente del robot, bautizado como SADI-CARE. La idea nació después de la pandemia para “buscar soluciones de desinfección alternativas a las tradicionales con productos químicos”, explicó Asensi.

El proyecto prevé una comercialización escalable basada en venta directa, suscripción con el modelo Software como Servicio (SaaS) y renting, con le objetivo de expandirse a nivel nacional y europeo a partir del año que viene. La primera fase ha contado con la participación de la arquitecta Yaiza Ares Gervilla, encargada del diseño para integrar el aparato de luz con el robot.

El proyecto, financiado con una ayuda de 120.000 euros de la Generalitat a través de los fondos europeos Next Generation, se enmarca en el programa RETECH, destinado a empresas tecnológicas lideradas por mujeres.